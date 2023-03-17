Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi 28 doktor adayı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Halk Sağlığı stajı uygulamaları çerçevesinde Personel Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Birimi koordinasyonunda Müdür Vekili Op. Dr. Reha Arsan’ın başkanlığında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi 28 doktor adayı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Müdürlüğe bağlı başkanlıklar ve bağlı birimlerin iş ve işlemleri ile bağlı sağlık tesisleri hakkındabirim sorumluları tarafından bilgi alan öğrencilere kurum tanıtımı yapıldı.