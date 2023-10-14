Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen ve ülke genelinde tanınmış çok sayıda konuşmacının katıldığı ‘Aydın Bey ve Aydın’ın Fethi’ sempozyumunun ardından Karacasu’ya kültür gezisi düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof Dr. Bülent Kent’in ev sahipliğinde Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen Aydın Bey ve Aydın’ın Fethi’ sempozyumunun ardından sempozyuma konu olan Kuyucak’taki Hafsa Sultan Türbesi, Karacasu’daki Aydın Bey Türbesi, Eş Şeyh Süleyman Rüşdi Türbesi ve Dedebağ Dedesi Horasanlı Alp Eren Oğullarından Türbesi ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde akademisyenler türbelerle ilgili çalışmalarını ADÜ Rektörü Prof Dr. Bülent Kent ve Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen’e aktardı. ADÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran ve ADÜ Dr. Öğr. Üyesi Kemal Ramazan Haykıran’ın rehberliğinde, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Mükerrem Kürüm’ün anlatımıyla gerçekleştirilen gezide Aydın’a ismini veren Aydınoğulları Beyliği’nin kurucusu Aydın Bey, eşi Hafsa Hatun ve bölgeye değer katan şahsiyetler bir kez daha hatıralar gelecek nesillere aktarılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Gezi sırasında Başkan Erikmen, konuklarına coğrafi işaretli ünlü Karacasu Keşkeğinden ikram etti.

“Aydın ve bütün Anadolu tarihi açısından çok önemli”

13 yılın ardından ikinci kez Aydın Bey ve Aydın’ın Fethi’ni konu edinen sempozyuma ev sahipliği yaptıklarını ifade eden ADÜ Rektörü Prof Dr. Bülent Kent, “Moğol istilasının sonucunda Türkiye Selçuklu devleti dağılıp yıkılırken Anadolu’nun muhtelif yerlerine yönelen Türkmenler ‘Beylik’ adı ile andığımız bağımsız devletlerini kurarak 13. yüzyılın son çeyreği ile Osmanlı Devleti’nin güçlenip siyasi birliğini kurduğu 15. yüzyıl başlarına kadar geçen bir asrı aşkın zaman diliminde Anadolu’da Türklüğün istiklalini, istikbalini ve kültürünü temsil etmişlerdir. İşte bu beylikler içinde zengin kültürel ve ilmi değerlere sahip olan ve üniversitemizin de içinde bulunduğu Aydın şehrimize ismini veren Aydınoğulları Beyliği, Anadolu beylikleri içinde müstesna bir yere sahiptir. Aydınoğulları Beyliği, bundan 13 yıl önce yine üniversitemizin ev sahipliğinde Ege Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu iş birliği ile bugün üniversitemizde konuk ettiğimiz Prof. Dr. Mehmet Şeker ve Prof. Dr. Mehmet Ersan hocalarımızın organize ettiği uluslararası bir sempozyuma konu edinilerek çok kıymetli bir eser vücuda getirilmişti. Bugün, bu sempozyumdan on üç yıl sonra tarihçi meslektaşlarımın gayretleri ile konu bir adım daha ileri taşınarak hem beyliğin atası olan hem de şehrimize ismini veren Aydın Bey üzerine müstakil bir sempozyum organize ettik. Gerek Aydın, gerekse bütün Anadolu tarihi açısından çok önemli bulduğumuz Aydın Bey’in tarihi kişiliğinin müphemlikten kurtularak bir sempozyuma konu edinilecek boyuta gelmesinin sevincini yaşamaktayız. Tabi ki bu önemli şahsiyetlerin türbelerini ziyaret etmeden de olmazdı. Bu değerli şahsiyetlerimizin bulunduğu topraklar olan Karacasu ilçemizi ziyaret ederek akademisyenlerimizle çalışmalar yaptık. Çalışmalarla ilgili Belediye Başkanımızdan tam destek aldık. Aydın Bey sempozyumunda ve bu ziyaretlerde emeği geçen personelimize, öğrencilerimize, ilmi katkılarını esirgemeyen değerli bilim insanlarına, aynı zamanda bizlere tam destek olan Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Özcan akademisyenleri ağırladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum ve kültür gezisine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, 29 Mayıs Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’nden akademisyenler katıldı.

Karacasu kültür gezisinin ardından konuklarını Nazilli Hangar Restoran’da ağırlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, gelecek nesillere örnek olan kültürümüzün yaşatılması için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.