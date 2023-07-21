Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüs içerisinde bulunan kamelyalar, bakımsızlık sebebiyle adeta çöplüğe dönerken, mikrop yuvasına dönen bölge adeta hastalığı davetiye çıkarıyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüsü içerisinde yer alan kamelyalar, öğrenciler ve personeller için bir dinlenme ve buluşma noktası olarak kullanılırken, kamelyaların son zamanlarındaki görüntüler, görenlerin tepkisini topluyor. Çevre düzenlemesinin yapılmaması sebebiyle kamelyalar adeta çöplüğe dönerken, bölgede bulunan engelli rampası ise yükselen kuru otlar nedeniyle kullanılamaz duruma geldi.

Birçok öğrenci ve vatandaşın Aydın’ı kuşbakışı izlemek için kullandığı kamelyalar, çöplük görünümünün yanı sıra hastalığa da davetiye çıkarıyor. Merkez kampüs içerisinde oluşan görüntüye tepki gösteren birçok vatandaş ise yetkililere çağrıda bulunarak bölgenin temizlenmesini istedi.