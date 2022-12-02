Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve ADÜ Gençlik Merkezi işbirliği ile düzenlenen ’Takım Çalışması ve Liderlik Yönetimi’ etkinliği Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve ADÜ Gençlik Merkezi işbirliği ile düzenlenen ’Takım Çalışması ve Liderlik Yönetimi’ etkinliği Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ADÜ öğrencilerinin akademik ve mesleki hayata hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimde konuşmacı olan ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı, İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turan Akkoyun ile Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Polat, ADÜ Gençlik Ofisi personeli ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte; birbirlerine hassas noktalarla bağlanan ve aynı hassasiyetle birbirlerinden ayrılan grup, takım ve ekip kavramları, liderlik özellikleri, liderliğin hangi amaca yönelik olduğu, takım çalışmasının önemi gibi konular üzerinde duruldu.

Prof. Dr. Turan Akkoyun, “Sanayileşen ve şehirleşen dünyada bireyin yalnızlaştığı doğru ancak başarının anahtarı iyi bir ekipten, ekip çalışmasından geçmektedir. Kuruluşların etkili sonuçlar ve yüksek kaliteyi sağlamasında en önemli faktörlerden biri başarılı ekip çalışmasıdır. Başarılı takım çalışması; yeni fikirler, problemlerin çözümü, ekip desteği sağladığı gibi mesleki, hukuki ve ahlaki anlamda etik bir ilerleyiş ile iş birliği içerisinde toplumsal birlikteliğe katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

Etkinlik; Aydın Gençlik Müdürü Bayram Polat’ın, Prof. Dr. Turan Akkoyun’a katkılarından dolayı plaket vermesinin ardından katılımcılara belgelerinin takdimi ile sona erdi.