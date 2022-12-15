Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PDRM) düzenlediği seminerlerin ilk etabı olan ’Psikolojik İyi Oluş’ adlı seminer Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PDRM) düzenlediği seminerlerin ilk etabı olan ’Psikolojik İyi Oluş’ adlı seminer Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Uzman Klinik Psikolog ve Öğr. Gör. Fatma Evrim Güreşen tarafından verilen seminere; farklı fakültelerden öğrenciler katılım sağladı. Seminerde; olumlu psikoloji, iyilik hali, öznel iyi oluş, psikolojik iyi oluş, ontolojik iyi oluş başlıkları altında pozitif psikoloji ile birlikte kişinin olumlu yönleri, pozitif kişilik özellikleri ve yetkinlikleri incelenirken, insanın güçlü yönlerini ortaya çıkararak ’İyi yaşam, mutluluk nedir?’ sorusunun cevabı verilmeye çalışıldı.

İyi oluş kavramı ile birlikte kişiler gerek günlük hayatları gerekse çalışma hayatları içerisinde nasıl daha mutlu, sağlıklı ve başarılı bireyler olabilirler gibi soruları cevaplandıran Uzman Psikolog Güreşen, katılımcılara bu gibi durumlarda neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi verdi.

Öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasıyla seminer sona erdi.