Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Piyano ve Çello Resitali dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Piyano ve Çello Resitali dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Atatürk Kongre Merkezi Meandros Salonu’nda öğrenciler ve personelin yoğun katılımıyla gerçekleşen resitalde, Prof.Dr. Ümit İşgörür’ün Çello, Öğr. Gör. Emrah Sayın’ın Piyano performansı ile yer aldı. ’Brahms Piyano ve Viyolonsel Sonatı no.1 Op.38’ ve ’C.Frank Piyano ve Viyolonsel Sonatı La Majör’ün sergilendiği resitalde, Prof. Dr. Ümit İşgörür ve Öğr. Gör. Dr. Emrah Sayın performansları ile büyük beğeni topladı.