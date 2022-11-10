Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda kalan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencilerinin, ruh sağlığının korunması ve psikolojik dayanıklılığının arttırılması amacıyla düzenlenen farkındalık toplantılarının ilki gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda kalan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencilerinin, ruh sağlığının korunması ve psikolojik dayanıklılığının arttırılması amacıyla düzenlenen farkındalık toplantılarının ilki gerçekleşti.

ADÜ Merkez Kampüsü içinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantı; ADÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan V. Faruk Uludağlı başkanlığında, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, DİB Gençlik Koordinatörlüğü, Üniversitemiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRM) temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Üniversite öğrencilerinin psikososyal uyumlarını arttırabilmek amacıyla Aydın’da hayata geçirilmesi hedeflenen Gençlik Planı’na dair fikir alışverişinde bulunulan toplantı sonunda, ‘Senin İçin Buradayız’ temalı söyleşi ve tanıtım programlarının düzenlenmesi, öğrencilere yönelik farkındalık oluşturacak görsel tasarımların hazırlanması, il genelindeki sağlık, spor, kültür, sanat imkanlarını anlatmak için stantlar kurulması, katılımcı kuruluşların üst yöneticileriyle bilgilendirme toplantılarının yapılması kararlaştırıldı.

Kurumlararası iş birliğinin önemini ortaya koyacak toplantıların ikincisi 11 Kasım Cuma günü Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi’nde gerçekleşecek. Toplantıya; ilgili kurum temsilcileri ve ADÜ akademik birimlerinde konu ile ilgili görevlendirilmiş personelin katılımı hedefleniyor.