Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde 2023 personel etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ’Kasabanın Alileri’ adlı tiyatro oyunu Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu’nda sahnelendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde 2023 personel etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ’Kasabanın Alileri’ adlı tiyatro oyunu Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu’nda sahnelendi.

Muzaffer İzgü’nün kaleme aldığı ve Aydınlı Oyuncu Coşkun Kemer’in yönettiği tiyatro oyunu büyük ilgiyle izlendi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Ülkemizin önemli yazarlarından Muzaffer İzgü’nün oyununu ustalıkla sergileyen tiyatro gönüllerine teşekkür ediyorum" diyerek oyuncuları ve oyunu yöneten Coşkun Kemer’i tebrik etti. Büyük beğeni toplayan tiyatro oyunu çiçek takdimi ve izleyicilerle yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Tiyatro gösterisine, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe ile akademik-idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.