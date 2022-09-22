Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Senatosu tarafından alınan karara göre, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için öğrencilerin barınma sorunlarını çözememesi nedeniyle yeni dönemin ilk 2 haftasında derslere devam zorunluluğu aranmayacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Senatosu tarafından alınan karara göre, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için öğrencilerin barınma sorunlarını çözememesi nedeniyle yeni dönemin ilk 2 haftasında derslere devam zorunluluğu aranmayacak.

ADÜ Senatosu tarafından alınan karar sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Üniversitemiz senatosunca alınan karar gereği, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı akademik takviminde derslere başlama tarihi olan 26 Eylül 2022 tarihi itibariyle, barınma sorununu çözememiş öğrencilerimizin bulunması ve ilimizdeki bazı resmi ve özel yurtların yeni öğretim yılına hazır olmamaları nedeniyle öğrencilerin barınma konusunda mağduriyet yaşamamaları için, üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılının ilk iki haftasında öğrencilerin derslere devam zorunluluğu aranmamasına oy birliği ile karar verilmiştir. Öğrencilerimizin Aydın’a gelmeden önce barınma konusunda resmi ve özel yurtlarla irtibat halinde olarak ilimize gelmesi sorunları en aza indirgeyecektir. Üniversitemiz senatosu tarafından kamuoyuna duyurulur."