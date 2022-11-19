Gönüllülük Çalışmaları dersi çerçevesinde gerçekleşen panele, Didim Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Metin Polat, Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (DİHAD) Başkanı Bilal Süren, HAYTAP Didim Temsilcisi Umut Taş, Köpek Eğitmeni Can Özyiğit konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği panelde DİHAD Başkanı Bilal Süren, sahipsiz hayvanların haklarını korumak ve onların yaşam haklarını koruyacak yasaların düzenlenmesi hakkında bilgiler verdi.

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