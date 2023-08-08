Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde yeni Rektöre birlikte göreve getirilen ADÜ Genel Sekreteri Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu’nun görevinden alındığı duyuruldu. Genel sekreterlikten ziyade ticari faaliyetleri ile gündeme gelen Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu’nun yerine Doç. Dr. Bertan Akyol getirildiği açıklandı.

Aydın’da 17 Mart günü düzenlenen devir teslim töreni ile Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü’ne başlayan Bülent Kent tarafından Genel Sekreterliğe getirilen Fatih Hacıyusufoğlu’nun görevden alındığı belirtildi. Yaklaşık 4 ay önce ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent tarafından genel Sekreterlik görevine atanan Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu görevden alınırken, yerine Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bertan Akyol atandı. Akyol, üniversitede gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından görevine başladı.