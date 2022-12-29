ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz’ün başkanlığında gerçekleşen derslere; Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, Aydın İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Bakkalcı, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Erdem’in jüriliğinde, öğretim üyeleri ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı.

Öğretim üyelerini tebrik eden ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, görevlerinde yükselen öğretim üyelerine cübbesini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Doçentlik kadrosuna başvuran Aydın İktisat Fakültesi İstatistik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Elvan Hayat ve Mali İktisat Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şaban Ertekin, Söke İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Beyza Erer, Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Muattar Demet Doğruöz, Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Güliz Turgut Dost jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri Doçentlik Deneme Dersleri, Rektörlük Senato Salonu’nda başladı.

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