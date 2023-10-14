Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen ve ülke genelinde tanınmış çok sayıda konuşmacının katıldığı ‘Aydın Bey ve Aydın’ın fethi’ sempozyumu tamamlandı. ADÜ Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma yetişkinlerin daha çok ilgi gösterdiği görüldü.

Aydın’ın fethi, Aydın Bey ve Beylikler Dönemi’nin anlatıldığı sempozyuma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi başta olmak üzere çok sayıda üniversiteden akademisyenler katıldı.

“Aydınoğulları Beyliği’nin atası Aydın Bey”

Nazilli Belediyesi Mehter Takımının gösterilerini takiben saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sempozyumun açılış konuşmasını yapan ADÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Aysun Sarıbey Haykıran, Aydın içini “Medeniyetlerin kadim şehri" ifadesini kullalndı. Haykıran, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

“Sadece Nazilli’nin değil tüm Aydın’ın tarih ve kültürünü sahiplenmekteyiz”

Sempozyuma destek veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçen 3 gün içerisinde Nazilli’de de ‘Geçmişten Geleceğe II. Nazilli Sempozyumu’ düzenlediklerini ifade ederek, “Aydın ilinin fatih ve isminin esin kaynağı olan Aydın Bey, her ne kadar ilk dönem araştırma eserlerinden adından söz edilse de sonraki yıllarda tarihçilerin içine düştüğü yanılgı neticesinde tarihi bir kişilikten ziyade bir aile adı olarak telakki edilmekteydi. Uzun bir zaman diliminin ardından yapılan araştırmalar neticesinde artık Aydın Bey’in tarihi şahsiyeti gün yüzüne çıkmaya başlamaktadır. 18. yüzyılın son çeyreğinde Batı Anadolu’da bir Türk Emiri olarak Aydın Bey’in tarih sahnesine çıktığı rahatlıkla söylenebilir. Böylece Germiyanoğlu Yakup Bey’in Subaşısı olarak başlayan hikâye, batı Anadolu’daki gazalar neticesinde bambaşka bir boyut kazanmaktaydı. Tıpkı cihanşümul bir devletin kurucusu olan Osman Gazi gibi Aydın Reis’te Bizans karşısındaki gazalarında başarı elde ettikçe etrafındaki Türkmenler giderek artmakta daha itibarlı ve kudretli bir Bey haline gelmekteydi. Aydın Yörükler Ulusu olan Aydın Bey, bugün adını verdiği şehirde konumuz olmuştur. Bizler sadece Nazilli’nin değil tüm Aydın’ın tarih ve kültürünü sahiplenmekteyiz” dedi.

“Türklüğün istiklalini, istikbalini ve kültürünü temsil etmişlerdir”

Açılışın son konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, 13 yıl önce Aydın Bey ile ilgili ilk sempozyumun yapıldığını kaydetti. ADÜ Rektörü Kent, “Bilindiği üzere 11. yüzyıldan itibaren Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başlayan Anadolu’da 13. yüzyıl itibarıyla bambaşka bir süreç yaşanmaktaydı. Moğol İstilasının yol açtığı kargaşa ortamında Anadolu’nun batısına yönelen Türkmen grupları Anadolu’nun son fetih hamlesini de gerçekleştirmekteydiler. Moğol istilasının sonucunda Türkiye Selçuklu devleti dağılıp yıkılırken Anadolu’nun muhtelif yerlerine yönelen Türkmenler beylik adını ile andığımız bağımsız devletlerini kurarak 13. yüzyılın son çeyreği ile Osmanlı Devleti’nin güçlenip siyasi birliği kurduğu 15. yüzyıl başlarına kadar geçen bir asrı aşkın zaman diliminde Anadolu’da Türklüğün istiklalini, istikbalini ve kültürünü temsil etmişlerdir. İşte bu beylikler içinde zengin kültürel ve ilmi değerlere sahip olan ve üniversitemizin içinde bulunduğu Aydın şehrimize ismini veren Aydınoğulları Beyliği Anadolu beylikleri içinde müstesna bir yere sahiptir. Gerek Aydın gerekse bütün Anadolu tarihi açısından mühim bir yer işgal eden Aydın Bey’in tarihi kişiliğinin müphemlikten kurtularak bir sempozyuma konu edinilecek boyuta gelmesinin sevincini yaşamakta ve sempozyumun vereceği olumlu sonuçlar açısından da umutlanmaktayım. Bu vesile ile Aydın Bey sempozyumunda emeği geçen personelimize öğrencilerimize ve ilmi katkılarını esirgemeyen siz değerli bilim insanlarına teşekkürlerimi sunar sempozyumun hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu.