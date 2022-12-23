İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin düzenlediği Anla-Anlat-Tartış Seminerleri’nin altıncı programı Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin düzenlediği Anla-Anlat-Tartış Seminerleri’nin altıncı programı Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Etkinliğe, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bülent Çelik’in yanı sıra fakültenin farklı bölümlerinden akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yavuz Kılıç ’Milet Okulu’ başlıklı bir seminer verdi. Prof. Dr. Kılıç konuşmasında Milet Okulu’nun düşünme biçimine, felsefe tarihindeki yerine ve önemine değindi. Seminerlerin yedicisine de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Harlak’ın yanı sıra Fakültenin farklı bölümlerinden akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Gamze Karadayı Kaynak ’Çiftler Evliliklerini Nasıl Sürdürür?’ başlıklı bir seminer verdi. Dr. Karadayı Kaynak konuşmasında, çiftlerin evliliklerini sürdürmeye yönelik stratejilerine, bunların evlilik doyumu ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerine değindi.

Soru-cevap bölümünün ardından program sona erdi.