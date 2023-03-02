Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) akademik olarak unvanı yükseltilerek bir üst unvana atanma başarısı gösteren öğretim üyeleri için Atatürk Kongre Merkezi’nde (AKM) Akademik Yükseltme Toplantısı düzenlendi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) akademik olarak unvanı yükseltilerek bir üst unvana atanma başarısı gösteren öğretim üyeleri için Atatürk Kongre Merkezi’nde (AKM) Akademik Yükseltme Toplantısı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Yüzyılın en büyük felaketini deprem gerçeğiyle yüzleşerek yaşadık. Daha önce dünyada eşine rastlanmamış ard arda çok yüksek şiddetlerde bir deprem fırtınasına maruz kalan şehirlerimiz, ne yazık ki depremin yıkıcı etkisinden büyük zarar gördü. Bu süreçte bölgede yaşayan ya da nüfusa kayıtlı yaklaşık 7 bin 500 öğrencimiz ve 400 personelimiz var. Onları merak ettik; hepsiyle iletişime geçmeye çalıştık, hem okullarımız vasıtasıyla hem de ilgili birimlerimizle bir durum değerlendirmesi yaparak durumları hakkında bilgi aldık. Detaylı çalışmaları YÖK’e teslim ettik. Bu konudaki çalışmalarımız halen sürüyor ve yaraların tamamı sarılana dek devam edecek" dedi.

ADÜ’nün son dönemde önemli başarılara imza attığını vurgulayan Rektör Aldemir, “Bin 858 akademisyen ve 50 bine yaklaşan öğrenci sayımızla bugün Aydın’ın en büyük kamu ailesi olarak Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında ADÜ yerini almıştır. Bu bize aynı zamanda daha çok çalışmak ve daha ileriye gitmek adına önemli bir misyonu da yüklemiştir. ADÜ’lü olmanın artık bir ayrıcalık olduğu günümüzde; önceliğimiz, öğrencilerinin her güçlüğe ve yeniliğe hızla uyum sağlayabilme yeteneğine sahip, açık görüşlü, etik, öğrenmesini bilen ve seven, derinlikleri olan bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamaktır. Bilgiye ulaşmak için sürekli üreten ve yeninin peşinden koşan bir politikamız var. Üniversitemiz, yakaladığı başarıların tamamını daha ileri taşıyacaktır. Bu konuda hem akademisyenlerimizin azmine hem de motivasyonlarına güvenimiz tamdır. Sonuna kadar hak ederek aldığınız unvanlarınız için yaşadığınız gururu paylaşıyor; akademik yükseltmesi gerçekleşmiş akademisyenlerimize yeni hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından sona eren toplantıya; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, fakülte dekanları ile öğretim üyeleri katıldı.