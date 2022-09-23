Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Adnan Menderes Farkındalığı adlı panel Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Adnan Menderes Farkındalığı adlı panel Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Panele; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, ADÜ senatörleri ve öğretim üyeleri katıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in ismini taşıyan ADÜ’nün üstlendiği sorumluluğun farkındalığı ile anlamlı bir etkinliğin gerçekleştiğini belirten Moderatör Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turan Akkoyun, Türk siyasi hayatındaki en önemli şahsiyetlerinden birinin Adnan Menderes olduğunu, bu çerçevede de panelde kendisinin yaptığı çalışmaların ele alınacağını ifade etti.

Adnan Menderes’in tarım alanında yaptığı çalışmaları dinleyicilerle paylaşan Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türker Saraçoğlu, tarımda makineleşme, 1948 yılı öncesi tarımda makinalaşmanın durumu ve 1948-1960 yılları arası makineleşmenin durumu konularını katılımcılarla paylaştı.

Türkiye’de çok partili hayata geçiş sonrası Marshall Planı etkisi ve siyasi partilerin kırsal kesimi memnun etmeye dönük politikalarının zirai makineleşmeyi teşvik eden bir dönem başlattığını belirten Doç. Dr. Türker Saraçoğlu, Türkiye tarımının çehresinin değiştiğini, tarıma elverişli olan ülke topraklarının büyük kısmının üretime sokulduğunu ifade etti.

Yapay Zeka Topluluğu Danışmanı ve Söke İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Pınar Zarif Tapkan, Adnan Menderes döneminde yükseköğrenimin durumunu ele aldığı konuşmasında; eğitime verilen önem, bu alana kaynak aktarımı, halkın bilinçlendirilmesi ve gençlerin yönetilmesi konuları hakkında bilgi verdi.

Adnan Menderes’in yükseköğrenime büyük önem verdiğini belirten Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Pınar Zarif Tapkan, Menderes’in yükseköğrenimi yaygınlaştırmak için her bölgeye üniversite kurulmasını sağladığını ifade etti.

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bilge Doğanlı, ‘Adnan Menderes ve Üniversite Marka İlişkileri’ konulu sunumunda Adnan Menderes’in kişilik özellikleri ekseninde, merhum başvekil hakkında bilgi verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Doğanlı, üniversitelerin artan rekabet şartları karşısında markalaşmaya yönelmeleri gerektiğini ifade etti.

Panel, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in panelistlere teşekkür etmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.