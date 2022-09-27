Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Eken’in yürütücülüğünde sunulan 122O850 no’lu proje Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ’1002-B Hızlı Destek Programı’ çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Eken’in yürütücülüğünde sunulan 122O850 no’lu proje Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ’1002-B Hızlı Destek Programı’ çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

’Batı Akdeniz Bölgesi Örtü Altı Domates Yetiştiriciliği Yapılan Topraklardaki Rhizoctonia spp.’nin Anastomosis Gruplarının ve Patojenisitelerinin Belirlenmesi’ başlıklı projede; Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Sevindik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dudu Demir, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden, Zir. Yük. Müh. Gülsüm Uysal ve Dr. Selda Çalışkan görev alıyor.

Prof. Dr. Cafer Eken, Bitki hastalıklarının özellikle fungal etmenlerin domates üretimini sınırlayan önemli bir faktör durumunda olduğunu, Rhizoctonia spp.’nin ilk sıralarda yer aldığını ayrıca ülkemizde domates yetiştiriciliğinin yapıldığı örtü altı alanlarındaki topraklarda Rhizoctonia spp. ile ilgili bir çalışma bulunmadığını söyledi. Prof. Dr. Eken, ayrıca bu proje çıktısının patojene karşı mücadelede yeni stratejilerin oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Proje ekibini tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi.