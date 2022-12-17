Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sinema Televizyon Yüksek Lisans öğrencisi Bayram Küçük’ün yönetmenliğini üstlendiği ’Başka Vatanımız Yok’ belgeseli, İnsan-Kültür ve Toplum Kısa Film Yarışması’nda En İyi Belgesel Film ödülünü kazandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sinema Televizyon Yüksek Lisans öğrencisi Bayram Küçük’ün yönetmenliğini üstlendiği ’Başka Vatanımız Yok’ belgeseli, İnsan-Kültür ve Toplum Kısa Film Yarışması’nda En İyi Belgesel Film ödülünü kazandı.

Yaklaşık 300 eser arasından seçilen film, birbirleriyle ilgili 7 farklı Afro Türk hikayesini konu alıyor. Prof. Dr. Halim Esen danışmanlığında hazırlanan belgesel; daha önce İletişim Fakülteleri yapımı olan kısa belgesel filmler içerisinden geçtiğimiz yılın en çok ödül kazanan eseri olma unvanını elde etmişti.

Prof. Dr. Halim Esen yaptığı açıklamada, ‘‘Öğrencimizin ders çerçevesinde yapmış olduğu çalışmanın yurt içinde ve yurt dışında düzenlenmekte olan film festivallerinden ödüllerle ayrılması bizi oldukça mutlu etti. Birçok öğrencimiz eserleriyle kısa film yarışmalarında boy gösteriyor. Önümüzdeki süreçte ise öğrencilerimizle birlikte Fakültemizin başarılarını daha da ileri seviyelere taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.