Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Voleybol Bölgesel Lig Turnuvası’nda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), ödülleri topladı.

Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Voleybol Bölgesel Lig Turnuvası’nda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), ödülleri topladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları ödül töreni Binali Yıldırım Spor Salonu’nda gerçekleşti. ADÜ Binali Yıldırım Spor Salonu ve GSB Mimar Sinan Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda ADÜ, Kadın A Grubu ile Erkek A ve B Grubu’nda birinci oldu. Turnuvada büyük başarı elde eden ADÜ’lü sporcular, gerçekleştirilen ödül töreninde bol bol fotoğraf çekildiler.

Binali Yıldırım Spor Salonu’nda gerçekleşen kupa töreninde müsabakalarda birinci olanlara ödüllerini ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Federasyon Temsilcisi Erkan Günay verirken, ikinci olanlara ödüllerini Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Dereceli ve Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkan V. Faruk Uludağlı, üçüncü olanlara ise ödüllerini Voleybol Aydın İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu ve SKS Spor Şube Müdürü Orhan Çınar verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan müsabakaların ödül törenine, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Dereceli, Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkan V. Faruk Uludağlı, ve Federasyon temsilcileri ile öğrenciler katıldı.