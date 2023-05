Aydın ADÜ Veterinerlik Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Mezuniyet ve Meslek Yemin töreni düzenlendi. Mezun olan 123 öğrenci yemin ederek resmen ‘Veteriner Hekim’ unvanı aldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan ADÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, genç meslektaşlarına başarılar dileyerek öğütler verdi. Prof.Dr.Cavit Kum konuşmasında, ADÜ Veteriner Fakültesinin ilk beşe girdiğini ifade ederek: “Fakültemiz, ülkemizde bulunan aktif 29 Veteriner Fakültesi içerisinde 2022 yılında ilk 5’teki konumu ile önemli bir yere sahiptir. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, genç ve dinamik yapısı, taşıdığı vizyonu ve misyonu ile siz öğrencilerimizle birlikte, tüm akademik ve idari kadrosuyla bütünleşik, birleştirici, katılımcı bir eğitim-öğretim programını kendisine, hedef edinmiştir. 1992 yılında kurulan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25 yıldır aralıksız verdiği mezunları ile Veteriner Hekimliği camiasına, katkı ve desteklerini sunmaya devam etmektedir” dedi.

Öğrencilere seslendi

Genç meslektaşlarına seslenen Prof.Kum, “Bugün burada veteriner hekim olma yolunda en önemli adımı atmış bulunmaktasınız. Sizleri yakından izleyen hocalarınız olarak her birinizin güçlü kişiliğe yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olduğunuzu biliyoruz, bunlarla övünüyoruz. Veteriner Fakültesi ailesi olarak yarınlarımız olan siz genç meslektaşlarımızı yetiştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Ancak aldığınız diplomalar ile her şey bitmiş her şey çözümlenmiş değildir. Onlar başarı kapısının sadece birer anahtarıdır. Sağlayacağınız başarıda en önemli etken eğitimin sürekliliğini yerine getirebilmektedir. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışır sizleri yetiştiren ailelerinize bağlı mesleğinde ve sosyal hayatında başarılı Veteriner Hekimler olmanızdır. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı çağdaş bir yaşam tarzıyla çevrenize örnek olunuz. Artık önünüzde aldığınız ağır ve yoğun eğitimin hakkını vereceğiniz açık ve uzun bir yol var. Lütfen bu şansı iyi değerlendiriniz Veteriner Hekimlik mesleğini gururla yapınız. Mesleğiniz için çalışıp doğrularınızı savununuz” dedi.

“Biz emsalsiz bir mesleği icra ediyoruz”

Törende bir konuşma yapan Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Vet.Hek.Cemil Şahin, meslek odalarının öneminden söz ederek: “Hepimiz görüyor ve biliyoruz ki Veteriner Hekimliği Mesleği maalesef kamuoyunda sadece hayvan doktorluğu algısı ile sıkışmış durumda. Yani algı, bir nevi olgunun önüne geçmiş durumda. Biz her zaman diyoruz ki biz yegane ve emsalsiz bir mesleği icra ediyoruz. Kutsal bir meslek diyoruz ve bunların hiçbirisi asla ve asla hamaset söylemi değildir. Biz tamamen gerçekleri söylüyoruz. Veteriner Hekimlik Mesleği hem çevre sağlığına hem hayvan sağlığına hem gıda güvenirliliğine ve gıda sağlığına hem de halk sağlığına birebir dokunan, bu alanların tümünde birden görev yapan dünya üzerindeki yegane meslektir. O nedenle en az 5 yıl süren çok kıymetli ve zor bir eğitim sürecini tamamlayan meslektaşlarımın başarıları her türlü takdirin üzerindedir. Tebrik ediyorum. Veteriner Hekimlik süreçlerinde mutlaka önlerine engeller, taşlar, dikenler, güller çıkacak. Buradaki dikeni, taşı temizleyip yoldaki gülü artıracak olan da bir nevi meslek örgütüdür. Meslek örgütünün paydaşı olan da siz değerli Veteriner hekimlersiniz. Meslek örgütünüzü hiçbir zaman kendinizin dışında bir kurum olarak değerlendirmeyin. Beraber olacağız ve problemlerle hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Dönem birincisi Muhammet Can Nazlı yaptığı teşekkür konuşmasının ardından yaş kütüğüne plaket çakarak belgesini ve hediyelerini aldı. Başarı ile mezun olan genç Veteriner hekimlerin belgeleri sırayla protokol üyeleri tarafından mezun öğrencilere takdim edildi. Mezun öğrencilerin yemin etmelerinin ardından kep fırlatma ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile tören sona erdi.