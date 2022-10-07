Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi düzenlenen bilgilendirme toplantılarıyla oryantasyon programını gerçekleştirdi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi düzenlenen bilgilendirme toplantılarıyla oryantasyon programını gerçekleştirdi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in katılımıyla başlayan oryantasyon haftası programlarının ilk gününde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir yeni öğrencilerle buluştu. Öğrencileri tebrik ederek konuşmasına başlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Veteriner Fakültesi’nin dünyada ve ülkemizde önemli bir marka olduğunu söyledi. Veterinerlik mesleğinin özellikle pandemiyle birlikte öneminin çok daha iyi anlaşıldığını ifade eden Aldemir, “Geleceği inşa ettiğimiz üniversitemizde bilimin ışığında donanımlı bireyler yetiştirerek medeniyetimizin ve dünyamızın gelişimine katkı sunacağız. Biz sizlere güveniyoruz. Yeni akademik yıl hepimize hayırlı olsun" dedi.

Oryantasyon haftası boyunca gerçekleşen programlarda, çeşitli konularda yapılan sunumlarla öğrenciler bilgilendirildi.