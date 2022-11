Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi 4 Anabilim Dalı’nda verdiği hizmetle yılda ortalama 7 bin hasta hayvanı sağlığına kavuşturuyor.

Cerrahi, Suni Tohumlama, İç Hastalıkları, Doğum ile Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dallarında hizmet veren Hayvan Hastanesi, Aydın ili ile birlikte tüm bölgeye hizmet veriyor. Hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisinde yüksek kalitede hizmet veren Hayvan Hastanesi, bununla beraber çok sayıda lisans ve yüksek lisans öğrencisinin de eğitim almasına olanak sağlıyor. Öğrencilerin uygulama derslerinin klinik kısımlarını ADÜ Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi’nde yaptığını ifade eden Hastane İdari Sorumlusu Özkan Balaban, "Lisans ve lisansüstü olmak üzere 2 grup öğrencimiz var. Lisans öğrencilerimiz teori derslerini dersliklerde, uygulama derslerinin klinik kısımlarını burada yapıyorlar. Eğitim-öğretim bazında burada hasta kabul ediyoruz. Böylece öğrenciye pratik yapmak için alanlar oluşturuyoruz" dedi.

"Gelen her hastanın kaydı tutuluyor"

ADÜ Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi’ne gelen her hayvanın bir kaydının tutulduğunu belirten Balaban, "Hem eğitim-öğretimimizi devam ettirmek hem de can dostlarımıza yardımcı olmak adına aynen dışarıda olduğu gibi burada da hizmetlerimiz ve bu hizmetler karşısında bir ücretlendirmemiz var. Genellikle randevu usulü çalışıyoruz. Pandemi zamanında talep daha çok oldu, hasta sayımız arttığı için randevusuz hasta alamadık. Veteriner hekimlerin hepsi de bizim yetiştirdiğimiz paydaşlar. Pandemi bitince onlar da can dostlarımızla tekrar ilgilenmeye başladı. Can dostlarımız bizlere geldiğinde birer hasta kaydını oluşturuyoruz. Daha sonrasında bizim ilk muayene hekimlerimiz tarafından kontrol ediliyorlar ve uygun bölümlere sevklerini yapıyorlar. Sistem üzerinden hastanın sevki yapılır ve ilgili poliklinikteki öğretim üyelerimiz hastalarla ilgilenirler. Laboratuvar, görüntüleme gibi hizmetlerimiz de var. Öte yandan dört tane de anabilim dalımız var. Bunlar; Cerrahi, Suni Tohumlama, İç Hastalıkları, Doğum ile Dölerme ve Sunu Tohumlama. Genelde bunların ilk 3 tanesi çok aktif olarak çalışıyor. Hastamız için eğer ameliyata karar verilirse, bunun için de bir randevu veriliyor. Randevu dahilinde ameliyatlarımız sürüyor. 3 adet aktif ameliyat salonumuz var. Bu salonları da genelde cerrahi ve doğum bölümü kullanıyor" diye konuştu.

"Aylık 500-600 hastanın tedavisi yapılıyor"

ADÜ Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi’nde günlük ortalama olarak 20, aylık 600, yıllık da 7 binleri bulan hastaya baktıklarını kaydeden Balaban şu ifadeleri kullandı;

"Günlük ortalama olarak 20 hastamız geliyor. Bu rakam tabi zaman zaman değişebiliyor. Bazen 30-40’a kadar çıkıyor. Hastane bünyemiz 40-50 kadar hastayı kaldırabilecek durumda. Bu rakam aylık olarak da 500-600, yılda da ortalama 7 bin hastayı buluyor. Burada birçok hayvan türüne bakılıyor. Genelde kedi ve köpek daha da ağır basıyor. Büyük hayvan tarafında da buzağı daha çok geliyor. Bu da doğumdan kaynaklı olarak büyük hayvan kategorisinde buzağı daha çok gelir. Kuş grubu geliyor. O da genelde evlerde bakışan kafes kuşları oluyor. Onların sayısı da çok fazla olmuyor. Üniversitelerde meraklı öğrencilerimiz oluyor, onların oluşturdukları topluluklar bulunuyor. Bu toplulukların başlarında da bir öğretim üyesi olur. Bizim de Kanatger Topluluğumuz var. Bu topluluğumuz öğrenci odaklı ve faal bir topluluk. Milli Parklar ile protokolümüz var. Buna istinaden yabani hayvanlar da geliyor. Bu tür yabani hayvanlar Milli Parklar sorumluluğunda olduğu için ancak bir protokol ile bakılabiliyor. Bu hayvanlar diğerleri gibi acile gelir burada ilk muayenesi yapılır ve durumuna göre diğer bölümlerimize ve Kanatger Topluluğumuza sevki yapılır. Buradaki öğrenciler gerekli planlamayı yaparak yabani kuşların bakımlarını gerçekleştirirler. Bazen Milli Parklardan da kuş grubu haricinde de başka türler geliyor. Bunları hastaneye sokma kısmında da biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Doğadan geldiği için bir çok hastalık taşıyabiliyor. Biz diğer hastaları tedavi etmeye çalışırken, bulaşıcı hastalıklara maruz bırakabiliriz. Burada bir çok can baktığımız için bu konuya maksimum dikkat etmemiz gerekiyor."