Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından ’İstanbul Şarkıları’ konseri düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından ’İstanbul Şarkıları’ konseri düzenlendi.

Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu’nda gerçekleştirilen Dr. Öğr. Üyesi Vasfi Çilingir’in koro şefi olarak yer aldığı konsere; Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri başta olmak üzere ADÜ’nün farklı birimlerinden öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Konserde; Divane Aşık Gibi, Benim Yarim Gelişinden Bellidir, Sazlar Çalınır Çamlıca’nın Bahçelerinde, Yanıyor mu Yeşil Köşk’ün Lambası, İstanbul’da Sonbahar, Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da, Küçük Suda Gördüm Seni, Çamlıca Yolunda, Katibim, İstanbul, Ah İstanbul, Benliyi Aldım Kaçaktan, Kara Bulutları Kaldır Aradan, Fındıklı Bizim Yolumuz, Yangın Olur parçaları seslendirildi.

Program; Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Topoğlu’nun, koro şefi Dr. Öğr. Üyesi Vasfi Çilingir’e ve Türk Sanat Müziği Korosu’na teşekkürlerini iletmesinin ardından sona erdi.