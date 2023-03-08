Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör ve ekibi, erişkin yaşlarda çok nadir görülen PDA adı verilen kalp deliğini ameliyatsız şemsiye yöntemi ile kapattı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör ve ekibi, erişkin yaşlarda çok nadir görülen PDA adı verilen kalp deliğini ameliyatsız şemsiye yöntemi ile kapattı.

Aydın’da bir ilke daha imza atılan ameliyat ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Güngör, “Denizli’den bize ulaşan Zeliha Sekibağ isimli 57 yaşındaki kadın hastamızda PDA ismi verilen kalp deliği tespit edilmiş. Normalde bu tür delikler çocukluk çağında çok hızlı bir kalp bozulmasına ve akciğer tansiyonuna sebep olduğu için kapatılır. Eğer fark edilmez veya hasta doktora başvurmaz ise erişkin yaşa çok ulaşamaz. Hastamıza Denizli’de bu teşhis koyulmuş ve açık kalp ameliyatı önerilmiş. Özellikle ASD isimli kalp deliklerini ameliyatsız kapalı yöntemle kapama konusunda çok deneyimli olduğumuz için hasta bize ulaştı. Öncelikle kalp kateterizasyonu yapıp sağ kalbin geri dönüşümsüz hasar görmediğini tespit ettik. Bunun üzerine ameliyatsız şemsiye yöntemi ile kapatmaya karar verdik" dedi.

Hastanın açık kalp ameliyatına gerek kalmadan kalbindeki deliğin kapanmasını sağladıklarını ifade eden Güngör, "Bu delikler ASD isimli delikten farklı olarak kalbin büyük atar ve toplardamarı arasına yerleştiği için işlem çok zorlu ve kompleks bir süreç içeriyor. Sol kasıktan aort yoluyla kalbin sol tarafına girip PDA isimli delikten sağ tarafa akciğer damarına oradan sağ kalbe geçtik. Sağ kalbin içine gönderdiğimiz bu teli sağ kasıktan ayrı bir kılıf ile girip kement ile yakaladık. Daha sonra 5 mm’lik küçük bir şemsiye benzeri cihaz ile deliği hastayı uyutmadan ve göğüs kafesini açmadan kendisi ile konuşarak başarılı bir şekilde yerleştirdik. Hastamızın açık kalp ameliyatı ihtiyacı ortadan kalkmış oldu. Kliniğimizde ameliyatsız ASD deliği kapama, kapak değişimi, fazla damarlara tıkaç uygulaması gibi üst düzey işlemler öğretim üyelerimiz tarafından rutin olarak yapılmakta. Erişkin yaşa ulaşmış PDA kapama işlemi Aydın’da ilk defa yapıldı" diye konuştu.

Deprem felaketi nedeniyle ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini belirten ADÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş da, “Hastamız ile birlikte bizler de çok mutlu olduk. Bu zorlu süreçte üniversitemiz hastanesi adına büyük bir gurur yaşadık. Tüm personelimiz elinden geleni bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da yapacaktır. Hastanemize, üniversitemize, Aydınımıza daha kaliteli hizmet sağlamak, sağlık hizmetini en üst seviyede sunabilmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen meslektaşlarıma ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.