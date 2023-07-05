Aydın’da 1993 yılından kurulan ve yaklaşık 27 yıldır hizmet veren Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde lavabolar kirlilik ve bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Şifa bulmak için geldikleri hastanede hastalık bulmaktan korktuklarını belirten hasta ve hasta yakınları Rektör Prof. Dr. Bülent Kent’ten yardım istedi.

Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet veren hastanede vatandaşlar lavabolarda kullanacakları hijyen malzemelerini kendileri yanlarında taşımak zorunda kalıyor. Hastanedeki lavabolarda tuvalet kağıdı bulunmadığı gibi pislikten dolayı lavaboların kullanılamayacak durumda olduğunu belirten hasta ve hasta yakınları, Üniversite Rektörü ve hastane yöneticilerini bir haftalığına hasta ve yakınlarının kullandığı tuvaletleri kullanmaya davet etti.

“Parasız randevu almak imkansız hale geldi”

Parasız sağlık hizmeti almanın imkansız hale geldiği ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde para ödemelerine rağmen aldıkları hizmetin kalitesizliğinden dert yanan vatandaşlar “ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde parasız sağlık hizmeti almak imkansız hale geldi. Normal şartlarda sosyal güvencesi ile sağlık hizmeti almak isteyen bir kişiye aylar sonrasına randevu veriliyor. Parası olanlar ise aynı gün içinde randevu alıyor. Hastanede tedavi olmak isteyenler ise elini yıkayacağı sabundan tuvalette kullanacağı peçeteye kadar her şeyi yanında taşımak zorunda. Aksi halde hijyen kurallarına uymadığı için tedavi olmak isterken enfeksiyon kapacak” diyerek üniversite yönetimini duyarsızlıkla suçladı.

“Hazırlıksız gelenler birbirinden peçete ve sabun dilenmek zorunda kalıyor"

Acil ameliyat olması gerektiği için ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yatışı yapıldığını belirten hastalardan M.A. hastaneye hazırlıksız gelen hasta ve hasta yakınlarının acil tuvalet ihtiyacı sırasında adeta birbirinden tuvalet kağıdı ve sabun dilendiğini belirterek “Durum o kadar sıkıntılı ki, yaklaşık 4 aydır tebrik ziyaretlerini kabul eden Üniversite’nin Rektörü’nün makamının az ilerisindeki hastaneyi bir denetlemesini bekliyoruz. Tuvaletlerin pek çoğu çalışmadığı gibi bazı odalarda elektriklerde de sıkıntı var. Hastanenin 2. katında bulunan 246 nolu odada telefon ışığı ile damar yolu açmaya çalıştıklarını gözümle görüp şahit oldum" diye konuştu.

“Hasta ameliyatta iken dekont isteniyor”

Hastanede paradan başka hiçbir şeyin geçmediğini de ileri süren M.A. "Ameliyat için hastamı içeri aldılar. Ben hastamın ameliyattan çıkmasını beklerken bir görevli gelip ‘Vezneye 4 bin 56 TL yatırıp dekontu bana getirmeniz gerekiyor. Ben de içeriye sunacağım’ dedi. Ne yapacağımı şaşırdım. Kredi kartı ile parayı yatırıp dekontu sunduktan sonra hastamın ameliyatı yapıldı. Bu ameliyatın yapılacağı önceden belli olmasına rağmen hasta ameliyat masasında iken hasta yakınından para istenmesine anlam veremedik” diyerek yaşadıklarına tepki gösterdi.