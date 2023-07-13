Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) içerisinde yapılan milyonluk spor tesisi yatırımları, bakımsızlıktan dolayı mera görünümüne bürünürken, bu durum vatandaşların tepkisine yol açtı.

Bir zamanlar Türkiye’nin önemli üniversiteleri arasında yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), gün geçtikçe gerilemeye devam ederken, yaklaşık 60 bin öğrenciye ev sahipliği yapan eğitim kurumunun merkez kampüsü içerisindeki bazı tesisler ise adeta çürümeye terk edildi. Birçok milli sporcunun da yetiştiği ADÜ içerisinde yapılan milyonluk spor tesisleri, şimdilerde bakımsızlıkta dolayı içerisine dahi girilemeyecek duruma düştü. Adeta görenlerin yüreğini sızlatan Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’nün virane görüntüleri tepkiye yol açtı. Milyonlarca liralık yatırımlarla yapılan spor tesisleri, kullanılmamış mera görünümüne dönüşürken, bölgeyi gören vatandaşlar, Aydın’ın dünyaya açılan bilim yuvasının içinde bulunduğu bu durumdan kurtarılmasını istedi.