Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Mehmet Aydın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul ve öğretim üyeleri katıldı.

2018-2019 yılından bu döneme kadar olan süreçte fakültenin akademik faaliyetlerinin gelişiminden bahsederek konuşmasına başlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, bilimsel araştırmaların ve yayınların arttığını söyledi.

Lisans ve lisansüstü öğrenci sayılarının arttığını, düzenlenen sosyokültürel ve akademik faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin geliştiğini, öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin kalitesinin ve sayısının yükseldiğini aktaran Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, rektörlük desteği sayesinde fakülte altyapısına kazandırılan laboratuvarlar ve uygulama sınıflarının eğitim kalitesini arttırdığını söyleyerek öğretim elemanlarının kadro durumları hakkında bilgilendirme yaptı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, üniversite yönetiminin desteği her zaman hissettiklerini belirterek Fakülte akademik ve idari personelinin çalışmalarına teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

Ebelik Bölümü, Çocuk Gelişim Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanları toplantıda; bilimsel faaliyetlerin sayısı ve niteliği, öğrenci sayıları, mevcut altyapı olanakları, öğretim elemanlarının kadro durumları hakkında bilgiler paylaşarak üniversite yönetimine destekleri için teşekkür ederek konuşmalarını sonlandırdılar.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin artmakta olan bilimsel ve sosyal faaliyetlerinin farkında olduğunu belirterek konuşmasına başlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Üniversite imkan ve olanaklarının eşit şekilde kullanıldığını, fakültelerin taleplerini rektör yardımcılarıyla birlikte değerlendirmeye aldıklarını ve bunun sonucunda tüm fakültelerin ve ADÜ’nün gelişmekte olduğunu ifade etti. ADÜ’nün son dönemde Türkiye genelindeki sıralamasının hatırı sayılır noktalara geldiğini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ilerleyen süreçte kalite odaklı bu gelişimin daha fazla olacağını aktardı.

Toplantının ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi laboratuvarları gezilerek öğretim üyelerinden bilgi alındı.