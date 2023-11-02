Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın’ın üniversiteye sahip çıkması gerektiğine dikkat çekerek “Üniversitelerin ödeneği çok az. Kaliteyi artırmak istiyoruz ama Aydın’daki iş insanlarının da destek olması lazım” dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) Araştırma Üniversitesi kategorisinde yer almasının öncelikli hedeflerinden olduğunu ve bunun için gerekli tüm akreditasyonları yerine getireceklerini ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, üniversitenin kalitesinin artırılması için Aydınlılara da çağrıda bulunarak, üniversiteye sahip çıkmalarını istedi. ADÜ’nün Türkiye genelinde en büyük üniversiteler arasında yer aldığına ve imkanları, fakülteleri ile araştırma üniversitesi olma hakkına sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Kent; “Biz bunu kendimize hedef koyduk. Araştırma üniversitesi olma hedefimiz bizim için önemli. Bunu başardığımız zaman hem kadro hem de ödenek miktarları da artacak. ADÜ’nün kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz. Akreditasyon ve derecelendirme konularında maalesef gerideyiz. Bu zamana kadar rating sıralaması başvurusu hiç yapılmamış. Bunun için harekete geçtik. 2 haftada bir dekanlarımız ile toplantı düzenliyoruz ve araştırma üniversitesi olma yolundaki çalışmaları titizlikle takip ediyoruz. 4 yıllık dönemimizde bunu başarmak kolay olmayabilir belki ama elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Maalesef üniversitelerin ödenekleri yetersiz”

Aydınlı iş insanlarına destek çağrısında bulunan Rektör Kent; “İstanbul Teknik Üniversitesi ile işbirliği yaptık. Onların kullandığı veri toplama sistemini örnek alarak biz de bir veri toplama merkezi kuracağız. Ocak gibi başvurumuzu yapacağız. Dolayısıyla üniversitemizi üst sıralara çıkaracağız. Derecelendirme önemli. Artık üniversiteye gelecek olan gençlerimiz de bilinçli. ADÜ’yü tercih etmeden önce hangi bölümler akredistasyonlu diye bakıyor. Onun için bu çalışmayı önemsiyoruz. Ancak maalesef üniversitelerin ödenekleri yetersiz. Yerel halkın üniversiteye destek olması gerekiyor. Ödenek çok az, Aydınlı iş insanları destek olmalı. Başka şehirlerde üniversitelere destek çıkıyorlar. Kaliteyi artıralım ama destek lazım. Biz yardım bekliyoruz. Bizim bütçemiz 4 milyar TL, çok gibi görünüyor ancak 5 bin çalışanımız var. Ödeneğin büyük bir kısmı personel gideri oluyor. Üniversitemizin gelişmesi Teknopark’ın büyümesi Aydın’a büyük fayda sağlayacak. Bunun bilincinde olmalıyız ve iş insanlarımızın yanımızda olmasını istiyoruz” dedi.