Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörlüğü’ne 15 Mart 2023 tarihinde atanan ve 17 Mart 2023 günü de görevi devralan Bülent Kent sahaya indi. Rektör Bülent Ken, yardımcıları ile birlikte Koçarlı Çakmar’da bulunan Ziraat Fakültesi’nde incelemelerde bulundu.

Ziyarete Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem ve Prof. Dr. Nuh Kılıç ile Genel Sekreter V. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu ile birlikte katılan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent’e Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, brifing verdi. Fakültede bulunan bölümler ile teknik ve fiziki imkanlar hakkında açıklama yapan Prof. Gençsoylu, gerçekleşen ve devam eden projelerle ilgili de yeni rektörü bilgilendirdi.

“Tohum konusunda ülkemizin yurtdışına bağımlılığını azaltacağız”

Adnan Menderes Üniversitesi’nin önemli fakültelerinden birinin Ziraat Fakültesi olduğunu belirten ADÜ Rektörü Bülent Kent, “Fakültenin örnek teşkil eden laboratuvarında eksiklikler bulunmamakla beraber laboratuvarda son teknolojiyle donatılmış cihazlar kullanılmaktadır. Hayvancılık ve tarım üretiminde başarı kaydeden fakültemiz çalışmaları neticesinde, Türkiye’de bir ilk olacak olan tohum işleme projesi yapılacaktır. Tarımın gelişmesi için çok önemli bir unsur olan tohumun üretiminde bizler de üstümüze düşeni yapacağız. Bu proje sayesinde Türkiye’nin yurtdışına bağımlılığını azaltmayı planlıyoruz” dedi.

Rektör Bülent Kent, ziyaretin ardından üniversitenin adını taşıdığı Adnan Menderes’in hayatının ve eserlerinin sergilendiği müzeyi ziyaret etti.