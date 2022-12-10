Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in başkanlığında düzenlenen ‘Rektörümle Buluşuyorum’ toplantılarının üçüncüsü Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşirken, ADÜ Rektörü Aldemir, "Üniversitemizin başarı grafiği her geçen gün yükseliyor" dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in başkanlığında düzenlenen ‘Rektörümle Buluşuyorum’ toplantılarının üçüncüsü Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşirken, ADÜ Rektörü Aldemir, "Üniversitemizin başarı grafiği her geçen gün yükseliyor" dedi.

ADÜ çatısı altında ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile akademik ve idari personeli buluşturarak ADÜ’nün gelişimi için fikir ortaklığı yapılmasını amaçlayan toplantıların üçüncüsünde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; Eğitim Fakültesi, İktisat Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu personeli ile bir araya geldi.

Kurumsal aidiyet kavramının ön plana çıkarıldığı toplantının moderatörlüğünü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu yaparken, toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Genel Sekreter Yardımcısı Aybüke Kurt, ilgili fakülte dekanları, akademik ve idari personel katılım gösterdi.

2022 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları’na göre; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin 4 yıllık verilerini katılımcılarla paylaşan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, başarıda herkesin emeği olduğunun altını çizerek ADÜ ailesinin bir bireyi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Üniversitenin sadece akademik bilgi üreten bir kurum olmadığını, içinde bulunduğu şehre, şehrin diğer tüm dinamikleriyle birlikte katkı sunmaya gayret ettiğini söyleyen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Üniversitemiz, uluslararası arenada öğretim üyelerimizin başarıları ile yer alırken sanatsal ve sportif alanda da ADÜ’lü olmanın ayrıcalığını hissettiriyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, sadece bilimsel başarıları ile değil sosyo-kültürel aktiviteleri ve başarılarıyla da adından söz ettiren bir üniversite. Yükselen başarı grafiğimizde emeği olan, üniversitenin her bir bireyini kutluyor, sizlerle gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

Kampüs yaşamı ekseninde kampüslerin daha hareketli yaşam alanları haline getirilmesi için çalışmalar yürüteceklerini söyleyen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, toplantı sonunda personelin talep ve önerilerini dinledi.