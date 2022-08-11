Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve beraberindeki heyet Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve beraberindeki heyet Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Haluk Aşkaroğlu, Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin ve yönetim kurulu üyeleri de bulundu. Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Veteriner Fakültesi’nin dünyada 154. sırada yer aldığını bunun ADÜ ve bölge için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Misafirperverliği için ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkür eden Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, meslek örgütü ve ADÜ iş birliği içerisinde yürütebilecek çalışmaların önemine dikkat çekti. Veteriner Hekimliğin pandemiyle birlikte sağlık açısından ne kadar kıymetli olduğu ile ilgili farkındalığın arttığını, ayrıca toplum, gıda ve çevre sağlığı için çok önemli bir görevi yerine getirdiğinin de vurgulandığı ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.