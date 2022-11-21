Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Aydın Şubesi Başkanı Tevfik Ata Tekin ve TÜFAD Denetleme Kurulu Başkanı Hüseyin Büyükçoban Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Aydın Şubesi Başkanı Tevfik Ata Tekin ve TÜFAD Denetleme Kurulu Başkanı Hüseyin Büyükçoban Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

TÜFAD Aydın Şubesi Başkanı Tevfik Ata Tekin ve TÜFAD Denetleme Kurulu Başkanı Hüseyin Büyükçoban, Aydın’da açılacak olan C Antrenörlük Kursu ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Büyükçoban ve Tekin’e nazik ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e mili takım formasının takdim edilmesi ile sona erdi.