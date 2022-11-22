Yemekhane ve kampüs alanındaki görüşmelerde, öğrencilerden gelen öz çekim isteklerini de kırmayan Aldemir, yeni akademik yılda öğrencilere başarılar diledi.

Öğrenci odaklı yaklaşımla öğrenci memnuniyetini sürekli yüksek tutmaya çalıştıklarını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversitenin imkanlarını öğrenciler için devamlı geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Yemekhane dönüşü öğrencilerin talep ve isteklerini dinleyen Rektör Aldemir, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri, rekabete hazır olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüsünde öğrencilerle sık sık bir araya gelen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, merkez yemekhane ve kampüs alanında bulunan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

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