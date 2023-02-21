Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRM), deprem sonrası öğretim üyeleri ve öğrencileri psikososyal açıdan desteklemek, yaşanılan travmatik sürecin olumsuz etkinlerini azaltmak amacıyla bilgilendirme broşürü hazırladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRM), deprem sonrası öğretim üyeleri ve öğrencileri psikososyal açıdan desteklemek, yaşanılan travmatik sürecin olumsuz etkinlerini azaltmak amacıyla bilgilendirme broşürü hazırladı.

Öğrenciler ve öğretim üyeleri için hazırlanan bilgilendirme broşürlerinde, ‘Kendimizi daha iyi hissetmek için neler yapabiliriz’, ‘Dengeleme’, ‘Diyafram nefesi’, ‘Duygularınızı yaşayın’, ‘Gündelik hayatınıza devam etmeye çalışın’, ‘Güvenli yer egzersizleri’, ‘Sosyal desteği önemseyin’, ‘Sorumlulukları destekleyin’, ‘İletişim becerilerini kullanmalıyız’, Kendinize zaman ayırın’, ‘Dayanışmanın gücünden yararlanın’, ‘Sağlığınızı koruyun’, ‘Medya kullanımında dikkatli olun’, ‘Duyguları paylaşın’ gibi başlıklarda neler yapılaması gerektiği vurgulandı.