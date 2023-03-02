Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Gökçe Yıldırım tarafından, hayvan yetiştiriciliği alanında faaliyet göstermek isteyen yetiştirici adaylarına yönelik olarak temel bilgilerin yer aldığı ’Koyunculuk Rehberi’ adlı kitabı yayımlandı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Gökçe Yıldırım tarafından, hayvan yetiştiriciliği alanında faaliyet göstermek isteyen yetiştirici adaylarına yönelik olarak temel bilgilerin yer aldığı ’Koyunculuk Rehberi’ adlı kitabı yayımlandı.

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Gökçe Yıldırım çalışmasını, “İnsanlar nerede ve hangi şartta yaşarlarsa yaşasınlar sağlıklı gıdaya ulaşmak istiyorlar. Bu durum birçoklarımızı sağlıklı gıda üretimine doğru yöneltiyor. Önceleri sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak için doğal gıda üretimine başlayan birçok kişi, zamanla başkalarının ihtiyaçları için de üretip bundan kazanç sağlayan yeni çağın çiftçilerine dönüşüyorlar. Yeni nesil çiftçiler bilgiye ulaşmak için çeşitli yolları deniyorlar. Bilimsel yöntemler kullanılarak ve deneyler yapılarak elde edilmiş gerçek bilgiye ulaşıp onu takip etmelisiniz. Gerçek bilgi okuyarak, araştırarak, konunun uzmanları ile görüşerek ve eğitimlere katılarak elde edilir. Kitap bu amaca hizmet etmek için yazılmıştır" ifadeleri ile özetledi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.