Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Harun Kaya’nın kitabı Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Harun Kaya’nın kitabı Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı.

Kaya’nın ’Tevarih-i Guzide Nusret Name’ adlı çalışması, Çağatay Türkçesiyle 1402 yılında ortaya konmuş olup Cengizliler tarihinin Şibani Han dönemine kadar yaşanan hadiselerini anlatıyor. Dr. Harun Kaya, detaylı şecere kayıtlarının tutulduğu bir kaynak olarak öne çıkan çalışmasının, içerdiği özgün bilgiler sayesinde Türk-Moğol tarihi çalışmalarına yeni bakış açıları kazandıracağını ve muğlak meselelerin çözümünde önemli rol oynayacağını vurguladı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.