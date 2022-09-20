Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Güneş’in, Prof. Dr. Mustafa Güneş ile birlikte editörlüğünü ve ’Milli Kültürler, Küreselleşme, Çok Dillilik ve Çokkültürlülük’ bölümünün de yazarlığını yaptığı ’Kültür ve Dil’ adlı kitabı yayımlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Güneş’in, Prof. Dr. Mustafa Güneş ile birlikte editörlüğünü ve ’Milli Kültürler, Küreselleşme, Çok Dillilik ve Çokkültürlülük’ bölümünün de yazarlığını yaptığı ’Kültür ve Dil’ adlı kitabı yayımlandı.

Doç. Dr. Hatice Güneş, çalışmanın, insan yaşamının zenginliğinin ölçütü olarak kabul edilen özgün kültürlerin korunarak nesilden nesile aktarılması çerçevesinde, bilinçli farkındalıklar meydana getirerek bir nebze de olsa kültür tahribatına dikkat çekmek ve konu ile ilgili olarak alan yazınına katkı sunmak amacı doğrultusunda hazırlandığını ifade etti.

Kitabın, Yüksek Öğretim Kurumları Tüm Öğretmen Yetiştirme Programları Genel Kültür Seçmeli başlığı altında yer alan Kültür ve Dil dersi için temel kaynak olma özelliği taşıdığını belirten Doç. Dr. Hatice Güneş, “Eserin, söz konusu programlarda öğrenim gören öğrenci ve ilgili öğretim elemanları için faydalı bir kaynak olabileceği düşünülmektedir. Eser, bu alana ilgi duyan okurların yanında konu ile ilgili çalışma yapmak isteyen araştırmacılara da yararlı bir kaynak olma özelliği taşımaktadır" dedi.