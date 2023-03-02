Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Emre Dingin’in yazarları arasında bulunduğu ’Medyadan Zihnimize: Üçüncü Aşama Gündem Belirleme Türkiye Araştırması’ isimli projenin sonuçlarını içeren kitap yayımlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Emre Dingin’in yazarları arasında bulunduğu ’Medyadan Zihnimize: Üçüncü Aşama Gündem Belirleme Türkiye Araştırması’ isimli projenin sonuçlarını içeren kitap yayımlandı.

Prof. Dr. Erkan Yüksel, Prof. Dr. Abdullah Koçak, Prof. Dr. Nuray Karaca ve ADÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Emre Dingin’in kaleme aldığı ’Medyadan Zihnimize’ isimli kitapta, ’Medya Zihnimizdeki Resimleri Nasıl Etkiler?’ sorusunun yanıtı Üçüncü Aşama Gündem Belirleme Kuramı çerçevesinde ’ağ bağlantısı’ ve ’zihin haritalama’ yöntemiyle medyadaki konulara ilişkin ağlarla, kamuoyunun zihnindeki haritalar arasındaki benzerliği ile açıklanıyor.

“Medya ve kamu gündemlerindeki ağ haritaları birbirine benzemektedir”

Oldukça yeni sayılabilecek bu kurama ilişkin dünyada gerçekleştirilmiş en geniş çerçeveli bilimsel araştırma projesi olan bu çalışmayı Doç. Dr. Dingin, “Medyada öne çıkan 13 ayrı konunun ağ bağlantıları karşılaştırılmaktadır. İpucları en genel anlamda, istatistiksel ve görsel olarak medya ve kamu gündemlerindeki ağ haritalarının birbirlerine benzerliğini ortaya koymaktadır. Medyanın bireylerin zihin haritaları üzerindeki etkilerinin açıkça görüldüğü çalışmada; bireysel, toplumsal ve konuların niteliğine yönelik detaylı ipuçlarına ulaşılmıştır. En çarpıcı ipuçlarından biri konuların medya gündeminden düşse bile bireylerin zihnindeki etkilerinin devam ettiğinin anlaşılmasıdır. Bir diğer önemli ipucu da medyanın etkilerine ilişkin optimum zaman aralığının yaklaşık altı hafta olarak açıkça ispatlanmaktadır" sözleriyle özetledi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.