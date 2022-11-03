2022 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri çerçevesinde verilen teşvik ödülünü Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Çevik kazandı.

2022 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri çerçevesinde verilen teşvik ödülünü Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Çevik kazandı.

Sağlık, bilim ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde önemli çalışmaları bulunan bilim insanlarına takdim edilen ödüllerin biri de ADÜ’ye geldi. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı programa, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye sağlık bakanları, üniversitelerin rektörleri, dünyada sağlık alanında çalışan önemli bilim insanları bulundu. Kurultayda ayrıca ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde çeşitli konuşmalar ve işbirlikleri de gerçekleşti.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Çevik’e ödülü Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul’da organize edilen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat takdim edildi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemiz Prof. Dr. Özge Çevik’e araştırmaları ve bilimsel çalışmalarıyla bilim dünyasına sağladığı katkılardan dolayı başarılar diler, aldığı ödül vesilesi ile tebrik ederiz" dedi.