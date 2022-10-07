Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bertan Akyol’un projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı çerçevesinde desteklenecek.

Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bertan Akyol’un projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı çerçevesinde desteklenecek.

ADÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bertan Akyol’un yürütücülüğünü gerçekleştirdiği proje, ’Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları’ programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. ’Sürdürülebilir ve Etkili Okul Yönetimi için Hayat Boyu Öğrenme’ başlıklı proje, 23-27 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. ADÜ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik üniversitesi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan projede; Eğitim Yönetimi alanında doktora eğitimlerini tamamlamış ve devam eden okul yöneticilerine yönelik eğitimler düzenlenecek.

ADÜ Rektörü Pof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.