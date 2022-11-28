ADÜ Bilardo Öğrenci Topluluğu Başkan Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi öğrencisi Hakan Görgüç, bu başarısıyla, Türkiye Gençler (U21) Klasmanında ilk dörtte yer aldı. İki kupa kazanan Gürgüç, 2023 yılı Türkiye Gençler (U21) Milli Takımı’nda Türkiye’yi temsil etmeye yeniden hak kazandı. Hakan Görgüç, 2023 yılı Nisan ayında İtalya’da düzenlenmesi planlanan 3 Bant Gençler (U21) Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde edebilecek. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bilardo Öğrenci Topluluğu Başkan Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi öğrencisi Hakan Görgüç, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen 2022 Yılı 3 Bant Gençler (U21) Türkiye Şampiyonası Final Etabında, Türkiye Gençler 3.sü oldu.

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