Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2022-2023 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimleri gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2022-2023 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimleri gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden Mevlid Kandili hayrı Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden Mevlid Kandili hayrı

Evde Hasta Bakımı, Yaşlı Bakımı ve Fizyoterapi Programları 1. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen oryantasyon eğitimine, bölümlerin öğretim elemanları da katıldı. Oryantasyon eğitimlerinde; Öğrenci Bilgi Sisteminin (OBİS) ve ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalının kullanımı, danışmanlık sistemi, akademik takvim, öğretim programları, derslerin yürütülmesi, akademik kadro, Çift Anadal Programları, yemekhanede uygulanacak olan e-kampüs sistemi ve Sümer Kampüsü hakkında bilgi verildi. Bölüm öğretim elemanlarının mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaşmaları ve soru-cevap bölümlerinin ardından eğitimler tamamlandı.