Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2022-2023 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimleri gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2022-2023 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimleri gerçekleştirildi.

Evde Hasta Bakımı, Yaşlı Bakımı ve Fizyoterapi Programları 1. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen oryantasyon eğitimine, bölümlerin öğretim elemanları da katıldı. Oryantasyon eğitimlerinde; Öğrenci Bilgi Sisteminin (OBİS) ve ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalının kullanımı, danışmanlık sistemi, akademik takvim, öğretim programları, derslerin yürütülmesi, akademik kadro, Çift Anadal Programları, yemekhanede uygulanacak olan e-kampüs sistemi ve Sümer Kampüsü hakkında bilgi verildi. Bölüm öğretim elemanlarının mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaşmaları ve soru-cevap bölümlerinin ardından eğitimler tamamlandı.