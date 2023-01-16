Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Akademik Kurul Toplantısı, İletişim Fakültesi Toplantı Salonu’nda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hatice Hale Bozkurt, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Doç. Dr. Mustafa Özgür Seçim ve akademik personelin katılımlarıyla gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Akademik Kurul Toplantısı, İletişim Fakültesi Toplantı Salonu’nda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hatice Hale Bozkurt, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Doç. Dr. Mustafa Özgür Seçim ve akademik personelin katılımlarıyla gerçekleşti.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Hale Bozkurt’un açılış konuşması ile başlayan toplantıda Bozkurt, yeni kadro alan akademik personeli tebrik ederek fakültenin öğretim elemanı ihtiyaçlarının zamanla giderileceğini belirtti. Atölyelerin çalışma sisteminden bahsederek genel sorunların tespitinde bulunan Prof. Dr. Bozkurt, desteklerinden dolayı ADÜ yönetimine teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı. Ardından söz alan Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, dersler ve sınıflar hakkında genel bilgilendirme yaptı.

Öğretim elemanlarının temenni ve önerilerinin ardından fotoğraf çekimi ile toplantı sona erdi.