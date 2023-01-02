Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi’nde Hemşirelikte Öğretim Dersi çerçevesinde Hemşirelik 4. Sınıf öğrencileri tarafından ‘İlaç Uygulamaları Eğitim Materyalleri Sergisi’ düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi’nde Hemşirelikte Öğretim Dersi çerçevesinde Hemşirelik 4. Sınıf öğrencileri tarafından ‘İlaç Uygulamaları Eğitim Materyalleri Sergisi’ düzenlendi.

ADÜ’de ‘Öğreterek Öğreniyorum’ sloganıyla düzenlenen, Doç. Dr. Yıldız Denat, Dr. Öğr. Üyesi Muazzez Şahbaz ve Dr. Öğr. Üyesi Emel Tuğrul’un yürütücüsü olduğu sergide, öğrenciler tarafından hazırlanan pek çok poster, broşür, afiş ve maket yer aldı. İnovatif eğitim maketlerinin de yer aldığı sergi fakülte öğrencileri ve öğretim elemanları tarafından büyük ilgi gördü. Sergi derslerde kullanılan aktif öğretim yöntemlerinin önemini bir kez daha hatırlattı.