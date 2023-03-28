Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan ve hayatlarını kaybeden Ortopedi Sekreteri Coşkun Çelik ve Anestezi Polikliniği Sekreteri İbrahim Eryılmaz’ı mesai arkadaşları son yolculuğuna uğurladı.

ADÜ Hastanesinde Anestezi Polikliniği Sekreteri olarak görev yapan İbrahim Eryılmaz, Afyonkarahisar’a bağlı Dazkırı Mezarlığı’na defnedilirken, Ortopedi Sekreteri Coşkun Çelik, Kemer Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına müteakip Kemer Mezarlığı’nda defnedildi. Aydın’daki cenaze törenine, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, ADÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, Personel Daire Başkanı Gökhan Ülkü ile akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.