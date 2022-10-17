Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ‘Şarkı Söylemenin Bilimsel Temelleri: Pedagoji Vokoloji’ Semineri Atatürk Kongre Merkezi Magnesia Salonu’nda gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ‘Şarkı Söylemenin Bilimsel Temelleri: Pedagoji Vokoloji’ Semineri Atatürk Kongre Merkezi Magnesia Salonu’nda gerçekleşti.

Seminere, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Topoğlu ile akademik ve idari personelle birlikte pek çok öğrenci katılım gösterdi. Seminerin konuşmacısı Dokuz Eylül Üniversitesi Şan Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlter Denizoğlu, şan terapisi, ses terapisi ile ilgili araştırmalar ve bunların geliştirilmesi konularında bilgi verdi.

Sahne sanatlarında önemli bir boşluk olan, profesyonel ses icracılarının mesleki sorunlarının çözümü için gerekli ‘sanat hekimliği’ üzerine yaptığı çalışmaları katılımcılara aktaran Prof. Dr. İlter Denizoğlu, sahne sanatını icra edenler için şan dersinin önemini vurguladı.

Seminer, soru-cevap bölümünün ardından katkılarından dolayı Prof. Dr. İlter Denizoğlu’na teşekkür belgesi takdimi ile son buldu.