Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü Doktora Öğrencisi Baha Öndeş, Prof. Dr. Deniz Aktaş Uygun’un danışmanlığında yaptığı doktora tezi çerçevesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu’nu almaya hak kazandı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü Doktora Öğrencisi Baha Öndeş, Prof. Dr. Deniz Aktaş Uygun’un danışmanlığında yaptığı doktora tezi çerçevesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu’nu almaya hak kazandı.

ADÜ doktora öğrencisi Baha Öndeş bu burs ile, 2022 yılı Uluslararası TÜBA Akademi Ödülünü de kazanan dünyanın saygın bilim insanlarından California Üniversitesi (San Diego) Nanomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Joseph Wang’in laboratuvarında 6 ay süre ile çalışmaya başladı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışmalarını sürdüren öğrencimiz iki farklı projede yer almaktadır. Öğrencimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.