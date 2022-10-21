Öğretim üyelerimizi tebrik eden ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Doç. Dr. Hatice Kübra Başaloğlu’na cübbesini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol’un başkanlığında gerçekleşen derslere Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayhan Aköz, öğretim üyeleri ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı. Doçentlik kadrosuna başvuran Doç. Dr. Hatice Kübra Başaloğlu jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerin verdikleri doçentlik deneme dersleri, Rektörlük Senato Salonu’nda başladı.

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