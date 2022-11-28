Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Diş Hekimliği Fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Diş Hekimliği Fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, açılış konuşması Diş Hekimliği Fakültesi 3.sınıf öğrencisi Diyar Umut Gülsüm tarafından yapıldı. Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Serpil Çakır Kocaevli konuşmasında, beyaz önlüğün hekimlik onurunun bir simgesi olduğuna değinerek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Törende, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şamil Akyıl, ailelerinin önünde onurla giyecekleri beyaz önlüğün onları sorumluluk sahibi yaptığını belirterek töreni düzenleyen öğretim üyelerine ve idari personele teşekkür etti.

ADÜ Genel Sekreter v. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş ve akademik personelin dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdimi ile devam eden program, beyaz önlük giyme töreni sonrası toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Törene, ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şamil Akyıl, Genel Sekreter V. Doç Dr. İbrahim Gökdaş, Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Onur Şimşek, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Diş Hekimi Bahadır Turgut, Diş Hekimliği Fakültesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Emre Köse, Aydın Diş Hekimleri Odası adına Genel Sekreter Diş Hekimi Serpil Çakır Kocaevli, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.