Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu ve PDR Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Kuzucu, Kızılay’ın davetlisi olarak deprem bölgesini ziyaret etti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu ve PDR Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Kuzucu, Kızılay’ın davetlisi olarak deprem bölgesini ziyaret etti.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. ’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yıkıcı depremlerin ardından kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar yardım için seferber oldu.

ADÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu ve PDR Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Kuzucu; Hatay, Adana ve Osmaniye’de psikososyal destek ekipleri ile bir araya gelip sohbet etkinlikleri düzenledi. Şakiroğlu, Kuzucu ve Kızılay yetkilileri, depremzede vatandaşların uzun süreli travma etkilerini azaltmak için psikososyal destek vermek adına ortak çalışmalar için görüşmeler gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki yıkıcı depremlerden sonra, çadır kentte yaşayan vatandaşlara, ADÜ ve Kızılay iş birliği ile psikososyal destek sağlanmaya devam ediyor.